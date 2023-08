Ufficiale, Ferrante è un nuovo calciatore del Benevento È arrivata la firma dell'attaccante italo-argentino

Dopo aver definito la cessione di Moncini al Brescia, Carli ha subito trovato un nuovo attaccante per il Benevento. Come già annunciato, sarà Alexis Ferrante a guidare il reparto avanzato di Andreoletti. Questa mattina c'è stata la firma, con il seguente annuncio da parte del club di via Santa Colomba:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Ternana Calcio per il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Alexis Ferrante. L’argentino, classe 1995, arriva nel Sannio a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo di riscatto. Benvenuto Alexis!