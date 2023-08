Ferrante si presenta: "Pronto a dare tutto per il Benevento" Le parole del nuovo attaccante giallorosso: "Sono felice, ora pensiamo alla Turris"

Sorrisi e tanta voglia di mettersi a disposizione del Benevento Calcio. Alexis Ferrante ha colto al volo l'occasione di vestire la maglia giallorossa, considerata la velocità di una trattativa che è durata poche ore: "È stato tutto molto rapido. Quando il mio procuratore mi ha detto che c'era la possibilità di venire a Benevento, non ci ho pensato due volte ad accettare. Sono molto felice, soprattutto perché giocherò in una piazza molto importante. Le prime sensazioni sono positive, spero di fare bene".

Ferrante ritrova Agazzi, compagno di squadra con il quale fino a qualche settimana fa condivideva lo spogliatoio della Ternana: "Ci siamo sentiti telefonicamente, mi ha consigliato subito di accettare il Benevento. Mi fa piacere ritrovarlo, così come tanti altri compagni. Questa è una squadra forte, voglio fare un grande campionato".

L'approccio con il girone meridionale di terza serie è stato più che positivo da parte di Ferrante, visto che due anni fa ha realizzato tredici gol con il Foggia di Zeman: "Ci aspettano tante battaglie. Dobbiamo calarci subito nella categoria, soprattutto perché ci saranno partite difficili contro piazze importanti. Andremo a fare la guerra, dovremo essere pronti a tutto. I nostri avversari daranno il massimo per batterci, quindi noi dovremo fare di più per vincere. Personalmente mi auguro di fare bene a livello collettivo, poi è chiaro che per un attaccante è vitale fare gol. Voglio fare meglio di Foggia, lavorerò per raggiungere questo obiettivo".

Il suo soprannome è "El Tigre", un appellativo che ne evidenzia le caratteristiche: "Cercherò di onorare questi colori. Voglio uscire dal campo stremato, senza aver mai tirato indietro la gamba. Sono pronto a dare tutto per il Benevento".

Adesso Ferrante punta la Turris: "Fisicamente sto bene. Con la Ternana ho fatto tutto il ritiro e ho giocato anche in Coppa Italia e in campionato. Nell'ultima settimana non ho lavorato con i compagni perché sapevo che sarei andato via. Sono a completa disposizione del mister per il derby di domenica":