Benevento, due big in uscita Schiattarella verso Potenza. Letizia alla Feralpisalò

Si sta per muovere qualcosa sul fronte “uscite”. Pasquale Schiattarella è vicinissimo al Potenza. C’è già l’accordo. Il centrocampista andrà via da Benevento a titolo definitivo. Avrebbe avuto un altro anno di contratto col club di via Santa Colomba. L’altro big in uscita è Gaetano Letizia. Ad attenderlo c’è l’avventura in B con la Feralpisalò. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco.