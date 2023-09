Benevento, ufficiale la cessione di Letizia Il terzino si accasa in prestito alla formazione lombarda

Letizia saluta il Benevento Calcio dopo sei anni. Come anticipato, il terzino di Scampia si è trasferito in prestito alla Feralpi Saló, formazione appena promossa in Serie B, come comunicato ufficialmente dal club di via Santa Colomba. Letizia, come noto, ha un contratto in essere con il club giallorosso che scadrà nel 2025.