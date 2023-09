Benevento, Schiattarella firma col Potenza: "Ho ancora tanti stimoli" Il centrocampista è passato ai rossoblu a titolo definitivo

È arrivata la cessione a titolo definitivo di Schiattarella al Potenza. Il centrocampista è stato subito presentato in conferenza stampa dal club rossoblu: "Voglio dimostrare di essere un calciatore ancora forte. Non ne faccio una questione di categoria, ma di passione e di stimoli che ancora ho e sono tanti. Ho subito apprezzato il progetto societario e il legame con il direttore sportivo Varrà che mi conosce da tanto tempo e sa perfettamente come la penso e quello che posso dare". Non è mancato un pensiero al Benevento: "Ringrazio Vigorito per avermi dato questa possibilità e allo stesso tempo mi scuso con il popolo beneventano perché non siamo riusciti a ottenere la salvezza".