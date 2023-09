Benevento, Acampora vicino al Bari Il centrocampista si trasferirà in prestito con diritto di riscatto

Si sta per chiudere un'altra operazione in uscita. Gennaro Acampora è vicinissimo al Bari. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto (per questo il Benevento gli prolungherà il contratto per altri due anni). Mancano solo gli ultimi dettagli.