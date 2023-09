Benevento, Palo: "Turris insidiosa, la Strega deve subito adeguarsi alla C" Le parole dell'ex calciatore giallorosso in vista del match del Liguori

L'ultimo test amichevole della Turris prima del match col Benevento è stato con il Potenza. La sfida è terminata col punteggio di 3-3 allo stadio Viviani, dove era presente anche l'ex giallorosso Antonio Palo: "La formazione corallina mi ha fatto una buona impressione. Mister Caneo conosce molto bene la rosa, la quale è formata da elementi di qualità come Giannone, D'Auria e Maniero. Poi è tornato Franco dall'Avellino, così come c'è l'esperto Miceli. Insomma, non è una squadra da sottovalutare anche perché si muove molto bene nel 3-4-2-1. Per il Benevento l'insidia maggiore sarà subito quella di adeguarsi alla categoria. La Serie C è diversa dalla cadetteria, perché qui trovi grande aggressività".

Palo si è soffermato sul Benevento: "La rosa è forte, sicuramente è tra le pretendenti alla vittoria. Conoscendo Vigorito, punterò sicuramente a fare qualcosa di importante. Sicuramente ci vuole una mentalità diversa in questa categoria, in particolar modo spirito di sacrificio, cattiveria e aggressività. Conosco Andreoletti e ha tra le corde queste caratteristiche. Il Benevento, comunque, ha tutte le carte in regola per fare un campionato di vertice".

Palo ha avuto modo di vedere all'opera Andreoletti nella scorsa stagione: "Ero a Legnano, ci affrontammo in amichevole. È un tecnico emergente, di grande prospettiva: fa giocare molto bene le sue squadre. Sono certo che per il Benevento sia stato un buon innesto, anche perché si tratta di un giovane che ha già una esperienza non banale. Con la Pro Sesto è riuscito a fare un qualcosa di straordinario in una squadra che tutti davano per spacciata. Si è vista la sua mano, potrà fare lo stesso anche in giallorosso".