Il saluto di Letizia al Benevento: "Dispiace lasciare così" Il post dell’ex giallorosso dopo il trasferimento alla Feralpisalo

Ecco le parole di Letizia dopo l'addio al Benevento Calcio. Il terzino giallorosso ha salutato così la piazza:

"Trovare le parole non è facile…ma sono qui per dirvi due cose a cuore aperto“, non credevo potesse finire così, è finita nel modo peggiore. Voglio scusarmi se non sono riuscito, da Capitano, a raddrizzare un’annata storta. Mi dispiace non aver ripagato la fiducia posta nei miei confronti. Sono sempre sceso in campo dando tutto me stesso, e se in questo ultimo anno non vi è sembrato così me ne assumo le responsabilità. Mi dispiace lasciarvi questo ricordo di me, anche perché si sa nel calcio si ricorda solo il finale, dimenticando magari i ricordi più belli. Ed è per questo che forse è arrivato il momento di farmi da parte, ma questo non significa che non vi porterò nel cuore. Sono grato di aver indossato la maglia giallorossa, grato dell’affetto ricevuto. Mi sono sentito a casa per un lungo periodo, e da lontano avrò sempre uno sguardo su di voi. Infine voglio non solo ringraziare ma soprattutto scusarmi, anche pubblicamente, con il Presidente Vigorito. Colui che in questi anni mi ha sempre dimostrato l’affetto che nutre nei miei confronti, facendomi sentire uno di famiglia. Voglio pensare che questo, tra me e il popolo giallorosso, sia un anno di crisi e che magari potremmo riabbracciarci un giorno. Vi auguro il meglio, farò il tifo per voi! Vi abbraccio. Gaetano".