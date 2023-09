Serie C / Diretta Turris-Benevento, LIVE Al Liguori di Torre del Greco comincia il campionato dei giallorossi guidati da Andreoletti

Turris-Benevento, le formazioni ufficiali

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino. A disp.: Pagno, Iuliano, Esempio, Frascatore, D'Auria, Guida, De Felice, Maestrelli, Pavone, Primicile, Matera, Musumeci, Pugliese. All.: Caneo

Benevento (3-4-3): Paleari; Capellini, Meccariello, Pastina; Berra, Talia, Pinato, Benedetti; Carfora, Ciano, Bolsius. A disp.: Nunziante, Manfredini, El Kaouakibi, Masciangelo, Kubica, Ferrante, Agnello, Simonetti, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Masella. All.: Andreoletti

Arbitro: Perri di Roma 1. Assistenti: Lipari e Consonni. Quarto ufficiale: Viapiana

Turris-Benevento, il prepartita

Comincia il campionato di Turris e Benevento che al Liguori daranno il via alla prima sfida che le vedrà impegnate nel girone C di Serie C. Per la Strega si tratta di un ritorno in terza serie a distanza di sette anni dall'ultima partecipazione