Benevento, Ciano: "Ho sentito una fitta, sono preoccupato" Le parole dell'attaccante giallorosso nel post partita del Liguori

Nel post gara di Turris-Benevento ha parlato così Camillo Ciano: "Sono un po' preoccupato per l'infortunio, ho sentito una fitta sul retto. Ho capito subito che c'era qualcosa di strano. Aspettiamo 48 ore e faremo le valutazioni, vediamo cosa uscirà. La partita è stata strana, all'inizio avevamo il pallino del gioco in mano. Abbiamo preso due gol allo stesso modo, però ci tengo a fare i complimenti alla squadra perché ha lottato fino alla fine. C'è rammarico perché a nessuno piace perdere, però l'atteggiamento è quello giusto: bisogna ripartire da lì. La fascia di capitano? Lo sono stato stasera, ma non è ancora deciso".