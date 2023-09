Benevento, Andreoletti: "Ho visto una squadra viva, ma siamo un cantiere aperto" Le parole del tecnico giallorosso subito dopo il triplice fischio del derby con la Turris

Ecco il commento di Andreoletti sulla sconfitta dei giallorossi contro la Turris: "C'erano le condizioni per fare 2-0, poi sono arrivati due gol per azioni simili. Non mi piace ragionare sull'episodio, posso dire che ho visto una squadra viva che ha provato tante volte a spingere contro un avversario molto aggressivo. Abbiamo dovuto verticalizzare molto di più. La prestazione è di livello dal punto di vista dell'intensità, poi per quanto riguarda la manovra c'è da migliorare".

"Davanti alla difesa abbiamo tanti infortunati. Poteva esserci Agnello, ma non volevo bruciarlo. Abbiamo fatto una scelta diversa legata alla strategia, mettendo Capellini che poteva metterci una mano nell'intercetto. La coperta è corta, è chiaro che con Capellini hai un calciatore con meno qualità in quella posizione".

"La condizione fisica? Non è affatto un problema. Abbiamo chiuso la partita in dieci e questo diventa complicato per chiunque in questa fase della stagione. La Turris ha messo grande intensità e questo ci ha messo in difficoltà. Siamo un cantiere aperto. Non mi preocupa la condizione fisica, sono certo che cresceremo sotto questo di vista".

"Meccariello ha avuto una botta alla caviglia, speriamo non sia nulla di grave".

"Masciangelo è un calciatore molto duttile che in un 4-3-3 può ricoprire tutti i ruoli nella catena di sinistra. Ce lo teniamo stretto, sarà una soluzione che potremo provare più volte".