Acampora, messaggio d'addio al Benevento: "Le cose belle non durano per sempre" Le parole del centrocampista: "Chiedo scusa se ho dato l'impressione di non tenere alla maglia"

Gennaro Acampora si è trasferito al Bari nell'ultimo giorno di calciomercato. L'ormai ex centrocampista giallorosso ha pubblicato un post sui social dove ha salutato la piazza di Benevento: "Mi sembra doveroso spendere due parole, anche se non sono molto bravo in questo. Sono arrivato nell’estate di due anni fa con l’entusiasmo di un bambino che toccava il suo primo pallone. La società e i tifosi mi hanno da subito accolto facendomi vivere una delle annate più belle della mia vita. Ma purtroppo le cose belle non durano per sempre e lo scorso anno è stato sicuramente il peggiore, non riuscendo a svoltare una stagione partita già male. Ci tengo a scusarmi con tutti se ho dato l’impressione che non tenessi alla maglia o alla piazza, ma chi mi conosce sa bene che non è mai stato così. Voglio ringraziare e salutare il presidente, una persona che ho stimato dal primo giorno".