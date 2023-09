Ciciretti: "Tornerei volentieri Benevento, sono molto legato a Vigorito" Le parole dell'ex giallorosso, attualmente svincolato: "Questi sono colori che porto dentro di me"

Intervenuto nel corso di Ottogol, Amato Ciciretti ha parlato così sul Benevento: "Si è reduci da una retrocessione, adesso bisogna ripartire da zero e rimboccarsi le maniche. Purtroppo è successo, adesso non si può tornare indietro. Mi dispiace moltissimo vedere questa squadra in Serie C. Ciò che è successo in passato ha portato a rompere il rapporto col presidente Vigorito, questo mi dispiace perché non lo volevo. Ero giovane, avevo un'altra testa. Si è trattata di una situazione particolare, sono molto legato a Vigorito e gli voglio davvero bene". L'ex giallorosso ha poi proseguito: "Sono svincolato, mi sto allenando da solo. Ovviamente non è la stessa cosa rispetto alla preparazione con la squadra. Cerco di mantenermi per quel che posso".

Ciciretti ha poi proseguito: "Non è una novità che tornerei volentieri a Benevento, lo sapete tutti. Sono colori che porto dentro di me. Se rifarei la scelta di Napoli? Mi era arrivata un'offerta da parte di una società importantissima. A quell'età farei le stesse cose, ma adesso a trent'anni sceglierei Benevento per tutto ciò che mi ha dato".