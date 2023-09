Marotta: "Giocare a Benevento è un'opportunità. Ho un entusiasmo folle" Le parole dell'attaccante giallorosso a Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Alessandro Marotta è pronto a mettersi a disposizione di Andreoletti per il match di lunedì con la Virtus Francavilla: "Mi è dispiaciuto non esserci a Torre del Greco, adesso la squalifica è scontata e sarò carico per la sfida col Francavilla. Sono venuto da poco tempo, ma voglio premere sul fatto che servono tranquillità e un bagno di umiltà. Parlare di quanto accaduto in Serie A o in B ci fa solo del male. Siamo in Lega Pro. A me non interesa di quanto accaduto, sono stato preso per la Serie C e lo stesso vale per gli compagni di squadra. Cercheremo di vincere o di fare un campionato da protagonisti. È stata solo la prima partita, non sono giusti questi commenti negativi".

"Andreoletti mi piace tantissimo. Con la Turris è stata voluta la strategia di lanciare la palla. Il loro gioco è alto, quindi facendoli alzare avremmo potuto metterli in difficoltà nell'uno contro uno: l'abbiamo preparata così in settimana".

"Non è stato facile per il mister gestire quei calciatori che volevano andare via e che poi sono stati accontentati. I nuovi arrivati hanno un entusiasmo folle. Giocare a Benevento è un'opportunità per tutti noi, adesso va dato tempo ai calciatori di mostrare il proprio valore e al tecnico di imporre il suo gioco".

"La vittoria del campionato è stata un'emozione che rimane dentro e che ricorderò per sempre. Ciciretti? Gli auguro la giusta situazione per rilanciarsi: è nel pieno della maturazione calcistica e potrà fare solo che bene".

"Il campionato? Ogni squadra si è rafforzata. Sarà una stagione difficile perché ogni formazione è insidiosa. Noi siamo il Benevento, quindi tutte le squadre daranno il massimo contro di noi. Sarà fondamentale dare tutto".