Benevento, mirino sulla Virtus Francavilla: da valutare diversi calciatori Nelle prossime ore saranno definite le condizioni di Ciano e Meccariello

Sono ore d'attesa in casa Benevento per conoscere la condizione di quei calciatori che sono alle prese con dei problemi fisici. Le situazioni più impellenti sono quelle di Meccariello e Ciano, entrambi usciti anzitempo dal campo a Torre del Greco a causa di infortuni. Ieri il difensore si è sottoposto a risonanza magnetica, con il l'esito che verrà definito quest'oggi. Per Ciano, invece, è fissata per domani l'ecografia alla coscia sinistra: si sospetta uno stiramento.

Benevento, gli altri acciaccati

Oltre a Ciano e Meccariello, Andreoletti spera nel recupero di qualche altro elemento. Di sicuro potrà convocare Karic, Tello e Marotta, ma non sarà affatto semplice per tutti gli altri. Agazzi va verso un nuovo forfait, così come Alfieri che probabilmente starà fuori per altri dieci giorni. Un altro punto interrogativo è rappresentato da Improta che domani farà dei controlli specifici per la distrazione di secondo grado al retto femorale sinistro.

Il programma di lavoro

Domani comincerà la preparazione in vista dell'esordio casalingo con la Virtus Francavilla. Previste delle sedute pomeridiane fino a venerdì, mentre sabato i giallorossi lavoreranno sul manto erboso del Vigorito. Domenica ci sarà la rifinitura all'Imbriani, con successivo trasferimento a Venticano per il ritiro pregara.