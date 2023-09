Benevento-Virtus Francavilla, ecco l'arbitro del match Designato il direttore di gara della sfida di lunedì prossimo

Sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese a dirigere il match tra Benevento e Virtus Francavilla. Il fischietto lombardo non ha precedenti con i giallorossi ed è un terzo anno in Lega Pro. In Serie C ha diretto 36 incontri, caratterizzati da 17 successi interni, 10 pareggi e 9 sconfitte. Ha estratto 8 volte il cartellino rosso e assegnato 12 calci di rigore.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Voytyuk di Ancona e Tomasi di Schio. Quarto ufficiale Drigo di Portogruaro.