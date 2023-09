Benevento, si ferma anche Ciano. Infermeria già piena Un mese di stop per l'esterno di attacco

Non finiscono i guai per la Strega che proprio oggi festeggia il suo compleanno. C'è una sconfitta da mandar giù con la Turris e una prossima partita da preparare con una infermeria che si fa già sentire. Alle defezioni di Agazzi, Alfieri e Improta (non pronti per il match di lunedì in notturna al Vigorito) si aggiungono quelle di Ciano e di Meccariello. Quest'ultimo cade male, al “Liguori” sembrava un infortunio di poco conto e invece il verdetto fa paura: lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Saranno almeno cinque i mesi di stop per il difensore sannita. Ma nemmeno Ciano potrà sorridere con una distrazione di primo grado all'adduttore. Dovrà fermarsi per un mesetto, assenza che peserà al Benevento di Andreoletti che aveva bisogno di lui per queste prime battute. L'unica nota positiva sarà il rientro di Marotta dalla squalifica, ci sarà quasi sicuramente il suo debutto tra le mura amiche. E probabilmente sarà anche il prescelto per la fascia di capitano indossata da Ciano domenica scorsa. In allenamento non si è visto nemmeno Tello ancora ammaliato dal richiamo della B attraverso le lusinghe del Brescia. C'era invece Karic ma per lui ci sarebbe la possibilità di trasferirsi al Lecco. Probabili uscite ma anche entrate. Dovrà tornare sul mercato il direttore Carli. Serve un sostituto di Meccariello in difesa, anche a centrocampo resta l'incognita. Si allungano i tempi per Agazzi (rispetto alle previsioni iniziali), è pronto Simonetti ma non è detto che possa fare il vertice basso. Dubbi che dovranno presto lasciare il campo alle certezze. Il Benevento ne ha bisogno per ripartire.