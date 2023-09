Benevento, lunedì tante assenze. Ma pure molti rientri... Andreoletti può contare su Marotta, Simonetti, Karic e Ferrante a tempo pieno

Se c'era un aspetto che avremmo voluto evitare in questa stagione era proprio quello di dover stilare l'elenco dei giocatori che affollano l'infermeria. Nella passata stagione è stato uno dei lati più oscuri e la speranza che si potesse finalmente voltare pagina era forte. Invece ci ritroviamo, dopo neanche una settimana dall'inizio del torneo, con una lista già lunga così di infortunati: da Torre subito due tegole dolorosissime, gli stop imposti a Meccariello e Ciano. Erano i due atleti più rappresentativi, si sono fermati entrambi nel solco di una tradizione sfavorevole che va consolidandosi sempre di più per quel che riguarda i “capitani” della strega (l'ultimo è stato Letizia, prima di lui Maggio e Viola).

Al di là di operazioni di mercato suppletive, appare fin d'ora palese che lunedì sera contro il Francavilla bisognerà fare di necessità virtù. Vale a dire che bisognerà fare a meno di Meccariello e Ciano, oltre che di Agazzi, Improta e Alfieri e ridisegnare l'undici di partenza di sana pianta con quello che rimane dell'organico.

Andreoletti questa volta potrà contare su alcuni giocatori che a Torre sono rimasti pressoché a guardare: innanzitutto Alessandro Marotta, che aveva da scontare una giornata di squalifica dallo scorso campionato, poi il centrocampista romano Pier Luigi Simonetti, rimasto in panchina al Liguori ma perfettamente rodato dopo il precampionato con l'Ancona, il centravanti Alexis Ferrante, che ha giocato una mezz'ora nell'infido campo corallino, e la mezzala Nermin Karic, tenuto fuori alla prima per uno stato mentale non ideale (diciamo così...).

Insomma, al di là delle assenze gravi di Meccariello e Ciano, il tecnico avrà la possibilità di schierare una squadra secondo i suoi dettami tattici (4-3-3), potendo anche fare più di una scelta nei vari reparti. In difesa avrà disponibili Berra, El Kaouakibi, Capellini, Pastina, Benedetti e Masciangelo (oltre ai giovani Viscardi e Rillo), a centrocampo Karic, Simonetti, Talia, Pinato e pure Kubica, in avanti Bolsius, Carfora, Marotta, Ferrante e Sorrentino. Escludendo soluzioni azzardate, sembra più che possibile il varo di una formazione che possa riscattare lo sciagurato esordio al Liguori.

Nella foto l'ultimo arrivato in casa giallorossa, Pierluigi Simonetti dall'Ancona