I tre gol storici di Ciciretti col Benevento Il ritorno dell'attaccante capitolino fa riemergere momenti importanti vissuti dalla Strega

Che piaccia o no, Amato Ciciretti ha scritto in maniera indelebile il proprio nome nella Storia del Benevento. La sola promozione in Serie B conquistata nella stagione 2015/2016 gli basterebbe per testimoniare questo dato di fatto, ma c'è dell'altro. Ciciretti è stato il primo calciatore del Benevento ad aver segnato in Serie B (esordio con la Spal, con i giallorossi vittorioso per 2-0). L'attaccante capitolino si è ripetuto un anno dopo, quando a Marassi mise a segno la prima marcatura in assoluto della Strega in Serie A contro la Sampdoria. A questi si aggiunge la punizione realizzata allo Stadium contro la Juventus, prima dell'eclatante divorzio avvenuto nel gennaio del 2018. L'imminente ritorno di Ciciretti a Benevento proverà a scrivere altre pagine, con l'attaccante che vestirà la maglia della squadra nella quale ha espresso maggiormente il proprio potenziale in carriera, come testimoniato dai numeri: 80 presenze, 16 reti e 21 assist.