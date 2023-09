Benevento, Ciciretti è di nuovo giallorosso Definito il ritorno dell'attaccante capitolino nel Sannio

Amato Cicireti è un nuovo calciatore del Benevento. Per l'attaccante capitolino si tratta di un ritorno, visto che nel Sannio ha scritto la Storia con la doppia promozione dalla Serie C alla A, prima del tumultuoso addio nel gennaio del 2018. Per lui un contratto con scadenza fissata nel 2024. Ecco il comunicato ufficiale:

Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, classe 1993, Amato Ciciretti, che firmato un contratto con la Società giallorossa fino al 30 giugno 2024. Bentornato Amato!