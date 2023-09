Italia U18 annullata l'amichevole con l'Olanda: Carfora rientra Il talentino giallorossa aveva esordito giovedì nella vittoria (3-0) contro la Serbia

L'amichevole contro l'Olanda della Nazionale Under 18, nelle cui fila giovedì ha esordito il talentino giallorosso Carfora,è stata cancellata a causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo, che ha impedito ai giovani oranjedi raggiungere l'Italia. La sfida era programmata contro i pari categoria dei Paesi Bassi, domenica 10 settembre alle ore 16.30 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI). Gli azzurrini, dovrebbero dunque rientrare in anticipo alle loro squadre e per quanto riguarda Carfora essere disponibile per la partita di lunedì sera contro il Francavilla.

Nella foto della Figc Carfora contro la Serbia con la maglia azzurra