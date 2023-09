Ciciretti: "Che gioia essere a Benevento. Ai tifosi arrabbiati dico questo..." Le prime parole dell'attaccante dopo il ritorno in giallorosso

Subito dopo aver firmato con il Benevento, Amato Ciciretti ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di Ottochannel: "Sono contentissimo. Era da qualche anno che aspettavo questo momento, adesso voglio cogliere una opportunità così importante nel migliore dei modi. Con il direttore ci siamo fatti una chiacchierata, entrambi abbiamo capito subito che questa era la scelta migliore".

Ciciretti ha poi proseguito: "In questi mesi mi sono allenato da solo, ho bisogno di qualche giorno per ottenere la condizione migliore. Poi è chiaro che se dovessi essere chiamato in causa, di sicuro non mi tirerò indietro. Siamo consapevoli che questo è un campionato molto complicato, ogni domenica daremo il massimo per ottenere qualcosa di importante. Marotta? Ci siamo riempiti di insulti negli ultimi giorni. Posso solo dire che ritrovo un amico, un compagno e un fratello con cui ho condiviso in questa città delle gioie molto importanti".

Tanti tifosi hanno gioito per l'arrivo di Ciciretti, ma non è mancato chi ha ricordato qualche frizione del passato: "Gli dico che il tempo risanerà tutto. Dalla mia parte ci sarà sempre il massimo per onorare la maglia del Benevento".

Ciciretti, l'emozionante post Instagram

Ciciretti ha raccontato la propria gioia di essere a Benevento anche attraverso un toccante post Instagram: "NON VOGLIO CREDERE CHE DOMANI SARÀ, SARÀ DIVERSO E POI SI VEDRÀ … Sono passati anni, dal giorno che sono andato via, ma in realtà non me ne sono mai andato.. Eh si perché ogni volta che mi nominavano Benevento il mio cuore era diverso, batteva più velocemente, e certi sentimenti non li cancelli andandotene ! Io ricordo Andria, Martina Franca, Catania, Messina, Pagani e soprattutto ricordo il Lecce in casa.. Sarebbe facile dire Genova Torino Roma Milano, quello viene dopo, prima ci sono le mille battaglie fatte insieme per arrivare dove tutti sappiamo.. Mi avete accolto come uno di voi da subito, ero un ragazzo pieno di voglia e pieno di amore da dare.. Quel ragazzo ad un certo punto sbagliò, e tanti di voi non lo perdonarono ! Il ragazzo ora è un uomo, ma con la stessa FAME e VOGLIA di un tempo ma soprattutto con la consapevolezza di chi si deve far perdonare ! Sono di nuovo qui, di nuovo pronto a lottare per il BENEVENTO, insieme a tutti voi. I’m back. EL GORDO"