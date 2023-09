Benevento, Terranova: "Trattativa lampo. Pronto a fornire la mia esperienza" Il nuovo centrale difensivo giallorosso ai microfoni di Ottochannel: "Arrivo con grande spirito"

Emanuele Terranova è pronto a mettersi a disposizione di Andreoletti, dopo l'annuncio ufficiale di ieri. Il centrale difensivo è stato ingaggiato in breve tempo da Carli per via dell'infortunio rimediato da Meccariello: “Sono molto felice di essere a Benevento. La trattativa è stata veloce, ho ricevuto una chiamata giovedì sera. Per me è stato facilissimo accettare questa causa".

Terranova ha vissuto gran parte della propria carriera tra Serie A e B. Nella sua unica esperienza in C ha ottenuto la promozione col Bari: "Sicuramente arrivo con lo stesso spirito con il quale ho affrontato la Serie C a Bari. Questa è una categoria difficile, se la prendi sottogamba rischi di fare brutte figure. Arrivo per mettere in pratica la mia esperienza. Un campionato del genere si vince con tutte le componenti unite, iniziando dallo spogliatoio. Ci vogliono determinazione e cattiveria. Sicuramente ci saranno dei momenti difficili, ma dovremo cercare di superarli con grande spirito di sacrificio e di voglia di andare sempre oltre”.

Terranova arriva da svincolato dopo la mancata iscrizione della Reggina in Serie B: "Non mi sono mai fermato. Quando siamo andati via da Reggio Calabria, sono andato a Cesena ad allenarmi dal preparatore Marco Cola. Sono stato in movimento facendo degli allenamenti specifici. Ovviamente mi manca la partita. Inzaghi? Ancora non ci ho parlato, non c'è stato il tempo. Lo farò sicuramente. Il mister lo ringrazio perché mi ha portato a Reggio Calabria, mi ha trasmesso una grande voglia e ha una passione incredibile per questo calcio”.

Terranova ha poi concluso: “Il primo impatto col Benevento è stato positivo. Conosco Ciano, così come Pinato. Benevento è una piazza che sicuramente non merita queste categorie. Quest’anno dobbiamo fare il possibile per andarcene via”.