Serie C, diretta Benevento-Virtus Francavilla / LIVE Esordio stagionale per i giallorossi al Vigorito

22' - Bella ripartenza del Benevento con Marotta e Ferrante, ma Accardi devia in angolo con un provvidenziale intervento

13' - Risponde la Virtus con Gavazzi: palla deviata in angolo

11' - Benevento vicino al vantaggio: cross di Benedetti, Ferrante non ci arriva, Marotta prova il tap in vincente, ma Forte neutralizza

7' - Prima fase di studio. La Virtus Francavilla fa muovere il pallone

1' - Comincia la partita

Benevento-Virtus Francavilla, le formazioni ufficiali

Benevento (3-5-2): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Karic, Talia, Pinato, Benedetti; Ferrante, Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, Masciangelo, Kubica, Agnello, Simonetti, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Rossi, Masella, Bolsius, Ciciretti. All.: Andreoletti

Virtus Francavilla (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Di Marco, Fornito, Izzillo, Nicoli; Artistico, Polidori. A disp.: Carretta, Lucatelli, De Marino, Biondi, Zuppel, Risolo, Serio, Yakubiv, Macca, Fekete, La Tagliata, Giovinco. All.: Villa

Arbitro: Calzavara di Varese. Assistenti: Voytyuk e Tomasi. IV ufficiale: Drigo

Benevento-Virtus Francavilla, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Virtus Francavilla, valido per la seconda giornata del girone C di Serie C. Per la Strega si tratta dell'esordio stagionale tra le mura amiche, dopo la sconfitta rimediata nel derby con la Turris.