Benevento, Berra: "Vittoria fondamentale per il morale" Le dichiarazioni del difensore giallorosso dopo il successo con la Virtus Francavilla

Ecco le dichiarazioni di Berra dopo il match con la Virtus Francavilla: "Giocare nella difesa a tre l'ho già fatto in passato, mi ci trovo bene e mi diverte soprattutto quando si vince. Questo risultato ci serviva tanto soprattutto a livello morale e per creare un gruppo forte anche attraverso le vittorie. E' una vittoria fondamentale per lavorare in armonia e trovare una nuova spinta per i prossimi impegni"

"Avevo assaporato questo stadio da avversario. Il pubblico ci ha dato una mano e non poteva andare meglio con la vittoria. Con i tifosi che ci spingono potremo ottenere dei grandi risultati".