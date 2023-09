Benevento, Ferrante: "Abbiamo dimostrato che teniamo alla maglia" Le parole del match winner giallorosso dopo il match col Francavilla

La sua marcatura ha permesso al Benevento di vincere la prima partita stagionale. Ecco le parole di Ferrante dopo il triplice fischio del match col Francavilla: "Ho corso tantissimo oggi. Sono contento per il gol, ma soprattutto per la prestazione della squadra. Siamo stati veramente grandi perché non era facile. Abbiamo dimostrato che ci teniamo alla maglia. A volte ci sono partite che non si riescono a chiudere, ma se siamo 1-0 bisogna portarla a casa in tutti i modi. Abbiamo chiuso in dieci, c'è stata sofferenza fino all'ultimo ma lo abbiamo fatto tutti perché volevamo ottenere i tre punti".

"Segnare in casa è davvero importante per un attaccante. E' stata una bella palla di Benedetti, sono riuscito a colpire forte la palla di testa e fare gol. Marotta? Ci stiamo conoscendo sempre di più. L'intesa tra noi è positiva, sono contento per come abbiamo cominciato la stagione. Io mi adatto a qualunque modulo. Sicuramente sarà importante come lo interpreteremo, cercando di fare ciò che ci dice il mister".

"Zeman e Andreoletti hanno un calcio propositivo. Con il boemo andavamo troppo all'attacco. Sull'interpretare il calcio sono molto simili"