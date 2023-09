Casertana-Benevento, designato l'arbitro del derby Si tratta di un quinto anno in Lega Pro

Sarà Mattia Caldera della sezione di Como a dirigere il derby tra Casertana e Benevento, in programma domenica allo stadio Pinto. Il fischietto lombardo non ha precedenti con la compagine giallorossa. Si tratta di un quinto anno in Lega Pro, categoria nella quale ha diretto 50 incontri, caratterizzati da 22 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 11 exploit esterni. Ha concesso 12 rigori ed estratto in 6 occasioni il cartellino rosso.

Al Pinto sarà coadiuvato dagli assistenti D'Angelo e Parisi. Il quarto uomo sarà Silvestri.

foto tratta da blunote.it