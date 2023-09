"Voglio che torni da uomo", le parole di Vigorito su Ciciretti I retroscena svelati dall'agente del calciatore

Intervistato da Tuttomercatoweb, Vincenzo Pisacane ha svelato i retroscena della trattativa che ha portato Ciciretti, suo assistito, a tornare in giallorosso: “Di tornare a Benevento me lo chiedeva ogni anno. È stato un continuo. Sapeva di aver sbagliato tanto nei confronti del Presidente Vigorito, tra i due c'era un rapporto un po’ come fra padre e figlio. Quest’anno ho chiamato personalmente il presidente e gli ho detto tutto quello che Amato mi aveva chiesto.Si è preso dei giorni per pensarci, poi il ragazzo ha rilasciato un’intervista dove ha fatto capire quale fosse il suo desiderio. Cosi mi ha chiamato il presidente, che ha accettato le sue scuse. E mi ha detto ‘voglio che torni da uomo’. C’è stata una chiacchierata tra i due a Roma e poi da lì è nato tutto. Amato aveva bisogno di tornare a Benevento, ringrazio Vigorito e il ds Carli - conclude Pisacane - per averlo accontentato".