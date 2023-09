Benevento, mirino sulla Casertana: prevista una seduta al Meomartini I giallorossi utilizzeranno l'impianto di via Napoli per abituarsi al sintetico

Dopo la vittoria ottenuta con la Virtus Francavilla, il Benevento questa mattina ha lavorato sul manto erboso dell'Imbriani. Ovviamente, c'è stato il classico defaticante per coloro che sono scesi in campo al Vigorito ieri sera. Per domani è fissata una giornata di riposo, a eccezione dei vari Tello, Terranova, Alfieri, Improta, Ciano e Agazzi che inseguono la forma migliore.

Prevista una seduta al Meomartini

La preparazione al derby con la Casertana comincerà giovedì mattina all'Imbriani. Per venerdì ci sarà un'altra mattutina, mentre sabato pomeriggio i giallorossi saranno di scena al Meomartini (a porte chiuse) per abituarsi al manto sintetico, visto che il Pinto è dotato di un terreno di gioco artificiale. La partenza per Caserta è fissata a domenica mattina.