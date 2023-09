Benevento, i numeri della campagna abbonamenti: bene la provincia L'analisi dopo la chiusura del periodo utile per l'acquisizione delle tessere

La campagna abbonamenti del Benevento è ufficialmente terminata alle 23:59 di domenica, con la piazza giallorossa che ha fatto registrare 3740 emissioni. Ovviamente c'è stato un decremento rispetto alla scorsa stagione ampiamente preventivabile, ma nonostante la retrocessione e l'aumento del costo delle tessere, la tifoseria ha fatto registrare il miglior dato di sempre in Serie C.

È interessante andare a spulciare i numeri nel dettaglio, che vi proponiamo di seguito in base alla tipologia degli abbonamenti più acquistati, visto che ve ne sono anche altre trascurabili:

Intero: 1605

Donna: 369

Over 65 405

Under 18 305

Bimbi 0-5 119

Provincia 916

Se si rapportano i dati in percentuale rispetto allo scorso anno, si vede che la provincia ha mantenuto un dato costante, con la percentuale che è salita addirittura di un punto. Stesso discorso per l'Intero. Negativo, invece, il dato relativo agli under 18 che sono passati dall'11% totale all'8%. C'è da considerare, comunque, che quest'anno sono presenti 119 bambini fino ai 5 anni con l'abbonamento, formula che nella scorsa stagione non era presente.

Di seguito, invece, la divisione in base al settore:

Curva nord: 72

Curva sud: 1881

Distinti 1020

Tribuna inferiore: 81

Tribuna superiore coperta: 648

Tribuna centrale: 38

La Curva Sud resta il settore più gettonato, seguito a ruota dai Distinti. Ieri allo stadio c'erano circa 5mila presenze per la gara d'esordio al Vigorito del Benevento. Un buon numero che dovrà mantenersi costante per fornire alla formazione di Andreoletti il giusto sostegno.