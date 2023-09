Benevento, l'assenza di Capellini pesa: le possibili strategie di Andreoletti Il tecnico sta pensando a come sopperire alla defezione del difensore

Capellini salterà la trasferta di Caserta a causa del rosso rimediato nel finale del match tra Benevento e Virtus Francavilla. La sua assenza peserà e non poco per Andreoletti, il quale ha comunque messo in risalto la scelta del calciatore di anteporre i propri interessi personali alla squadra, ricevendo un cartellino rosso per fermare un avversario in una situazione delicata della partita.

Cosa sceglierà Andreoletti?

Il Benevento ha dato delle risposte positive con il 3-5-2 scelto da Andreoletti contro la Virtus Francavilla. È chiaro che l'assenza di Capellini mette in discussione questo schieramento, considerato che come centrale difensivo "puro" c'è soltanto Pastina, oltre a Terranova che non è ancora in forma partita. Tutto dipenderà proprio da quest'ultimo: se Andreoletti deciderà di utilizzarlo, allora tra le opzioni potrebbe esserci una conferma della difesa a tre, altrimenti si tornerà a quattro, con Berra che si posizionerà al fianco di Pastina. Ovviamente, la scelta di utilizzare il 4-3-3 potrà essere attuabile anche in caso di presenza di Terranova: sotto questo punto di vista, Andreoletti ha varie scelte, ma tutto dipenderà dall'ex Reggina che sarà valutato attentamente nei prossimi giorni.