Benevento, tifosi già pazzi della coppia Ferrante-Marotta La piazza ha apprezzato la prestazione dei due attaccanti contro la Virtus Francavilla

Erano anni che il Vigorito non applaudiva un calciatore con tanta convizione al momento della sua uscita dal campo. Alessandro Marotta ha continuato a stregare la platea giallorossa, giocando con la voglia di un ragazzino in una piazza dove ha conquistato la promozione più desiderata della storia del calcio sannita. Contro la Virtus Francavilla ha mostrato la solita determinazione, andando in diverse occasioni vicinissimo al gol, tra cui con una rovesciata che avrebbe potuto far venire giù lo stadio.

Ferrante-Marotta, la coppia che piace ai tifosi

È piaciuta e non poco l'affinità con Ferrante. I due devono ancora conoscersi bene, al momento il feeling in campo deve solo migliorare, ma hanno già mostrato delle buone trame. I tifosi apprezzano entrambi, con Ferrante che ha conquistato parecchi punti grazie alla voglia e al "fuoco dentro" mostrato sia in casa della Turris che con la Virtus Francavilla. "Mammia mia quanto ho corso", è stata la sua confessione a pochi minuti dalla fine del match vinto grazie alla sua prima marcatura sannita. La voglia di dare tutto per la causa ha già fatto ricredere una piazza che ha accolto Ferrante con qualche dubbio di troppo, ma che in una partita e mezza ha totalmente rivalutato grazie allo spirito con il quale scende in campo. Dopo quanto accaduto negli ultimi anni, è proprio questa la caratteristica principale che la piazza giallorossa vuole vedere dai suoi calciatori. Al di là dei gol e dei risultati, avere due attaccanti così "indiavolati" metterà sicuramente in difficoltà le difese di turno che affronteranno il Benevento.