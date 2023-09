Casertana-Benevento, al via la prevendita per i sanniti: i dettagli Sarà consentita la presenza dei tifosi giallorossi al Pinto

Finalmente è stata definita la prevendita per il derby di domenica tra Casertana e Benevento. Il Gos si è espresso, consentendo ai tifosi giallorossi di poter presenziare all'incontro. Saranno disponibili 500 tagliandi per coloro che sono in possesso della Fidelity Card.

in aggiornamento