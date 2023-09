Rifinitura al Meomartini: Terranova e Tello in rampa di lancio Tante prove per Andreoletti: difficile ipotizzare l'undici di partenza, ma c'è tanta disponibilità

(f.s.) Rifinitura al Meomartini, così come era stato annunciato. Quasi due ore di esercitazioni tattiche, tiri in porta, mischie. Su una cosa sembrano non esserci dubbi: il modulo sarà ancora il 3-5-2. Ha provato almeno 5-6 soluzioni Andreoletti, sempre con questo modulo. Anche in conferenza l'aveva precisato: “In questo momento ci dà più certezze”. Rimangono i dubbi su chi saranno gli interpreti.

Ha fatto girare tutti nei vari ruoli, soprattutto ha dato largo spazio ad Emanuele Terranova, che almeno in questa rifinitura non è sembrato così malmesso. Certo, bisognerà vedere quanta autonomia abbia, ma una cosa è certa, il tecnico può contarci, se vuole. Braccetti a “go go”, si sono dati il cambio in tanti. Non solo a destra dove sarebbe facile pensare a El Kaouakibi quinto a destra, Berra braccetto, Terranova al centro, Pastina braccetto mancino. Il quinto a sinistra Benedetti o Masciangelo. Ma quando dicevamo che il tecnico di Alzano le ha provate tutte, vol dire che ha anche ipotizzato un braccetto mancino che non sia Pastina: per cui ha provato Benedetti braccetto e Masciangelo quinto. Davanti la coppia Marotta-Ferrante sembra non avere concorrenti per ora. Ma le prove hanno coinvolto anche un Andrès Tello rimesso a nuovo. Il colombiano si è calato nella parte, in settimana ha persino tenuto un discorso ai compagni. Nelle prove tattiche è stato utilizzato soprattutto sulla corsia mancina, un po' ala, un po' rifinitore. E anche risolutore in parecchi schemi. La notizia è confortante: fisicamente Tello sta bene e, quello che più conta, sta bene anche mentalmente. Lui ha accettato il ruolo e i compagni hanno accettato lui. Difficile trarre conclusioni per anticipare l'undici di domani al Pinto. Ma ora conta che Andreoletti abbia più frecce al proprio arco e la possibilità di cambiare, quando ce n'è l'esigenza, assetto e uomini.