Benevento al lavoro in vista del Taranto: rientra Capellini Giallorossi subito in campo per preparare il match con i pugliesi

Archiviato il pareggio con la Casertana, il Benevento si è subito messo al lavoro per preparare il match di giovedì con il Taranto di Eziolino Capuano. Dopo la seduta di questa mattina, in cui c'è stato defaticante per coloro che hanno giocato al Pinto, la preparazione proseguirà domani con una pomeridiana, così come mercoledì quando ci sarà la rifinitura del match. La sfida, come noto, è in programma alle 18:30. Rientrerà Capellini dalla squalifica: una presenza importante per Andreoletti che potrà fare affidamenton sul centrale di difesa, dopo il rosso rimediato con la Virtus Francavilla che gli ha fatto saltare il derby con la Casertana.