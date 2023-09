Benevento, Capuano torna al Vigorito dopo esattamente 15 anni: i precedenti Per il tecnico sarà la sesta volta nel Sannio

Dopo esattamente 15 anni, Ezio Capuano tornerà al Vigorito da avversario per sfidare il Benevento. Era il 21 settembre 2008 quando la Paganese guidata dal tecnico salernitano fece visita alla Strega neopromossa di Papagni. Il derby fu molto equilibrato, ma si decise a pochi istanti dal triplice fischio con una marcatura realizzata da Gigi Castaldo.

Benevento, i precedenti al Vigorito con Capuano

Per Capuano sarà la sesta volta al Vigorito da avversario. La prima risale al 28 dicembre 1997, quando con la Cavese vinse 2-1 grazie a una doppietta di Limetti. Nella stagione succesiva ci fu un pareggio per 1-1 (reti di Spilli e D'Isidoro). Il tecnico tornò nel Sannio nel 2004, quando lo Sporting si impose per 2-0 con una doppietta di Gigi Molino, con successiva conferenza stampa infuocata che vide Capuano battibeccare con il giornalista sannita Reno Giannantonio. Capuano consumò la vendetta perfetta nella stagione successiva, quando col Sora vinse a Benevento per 2-1, estromettendo in maniera definitiva la truppa di Sergio dalla corsa ai play off. L'ultimo precedente, come detto, è quello con la Paganese.