Iacovone inagibile, ecco la possibile sede di Brindisi-Benevento Si attendono notizie ufficiali in vista della sfida di lunedì

Al momento non c'è nulla di ufficiale e questo lascia riflettere. Manca meno di una settimana al match tra Brindisi e Benevento, in programma lunedì alle 20:45, ma allo stato attuale non c'è uno stadio che ospiterà ufficialmente la partita. La compagine pugliese utilizza lo Iacovone di Taranto, ma l'impianto è inagibile dopo l'incendio in curva sud avvenuto al termine del derby tra la truppa di Capuano, prossima avversaria del Benevento, e il Foggia. Il Brindisi si è messo subito al lavoro per cercare una sede alternativa, provando a vagliare anche Cerignola con possibile spostamento della data del match, visto che i gialloblu sono impegnati in concomitanza tra le mura amiche con la Juve Stabia. Ma si tratta di una operazione che creerebbe non pochi problemi di calendario, considerati i turni ravvicinati.

Alla fine, probabilmente si giocherà allo stadio Donato Curcio di Picerno. La formazione di Longo sarà di scena a Torre del Greco, con Brindisi e Benevento che potrebbero sfidarsi sul sintetico dell'impianto lucano, il quale ha una capienza di circa 1500 posti. Si attendono notizie ufficiali.