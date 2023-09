Taranto, Capuano: "A Benevento con umiltà, ma senza porci limiti" Le parole del tecnico in vista del match del Vigorito

Conferenza stampa pregara da parte di Eziolino Capuano in vista del match di domani tra Benevento e Taranto. Di seguito, uno stralcio delle parole del tecnico rossoblu: "Al di là del nome che porta l’avversario, questo campionato è più difficile di quello della passata stagione: non ci sono squadre più forti di altre, si può vincere e perdere con chiunque. Quando sento nominare le favorite, nessuno cita la Casertana: in una rosa già forte, ha inserito anche Calapai. Per i nomi, è da Serie B. Tornando a noi, andremo a Benevento conoscendo il valore dell’avversario, con la solita umiltà, ma per giocarcela e senza porci limiti. Loro hanno l’obbligo di vincere, ma noi non andremo lì per essere passivi perché così facendo ci suicideremmo“.