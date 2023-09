Taranto, Kanouté titolare: gli esordi col Benevento e il "Vicienz" di Simonelli Torna da avversario l'ex giallorosso

La pesante assenza di Cianci ridisegnerà l'attacco del Taranto nel match col Benevento. Il tecnico Capuano è pronto a inserire Fabbro al fianco di Kanouté, con la squadra che probabilmente scenderà in campo con il 3-5-2.

Benevento, ricordi Kanouté?

Kanouté è proprio quel ragazzino che nel 2011 venne ingaggiato dal Benevento, attraverso un'operazione imbastita dal direttore sportivo Bifulco con il Tor di Quinto. Il giovane attaccante senegalese venne aggregato alla prima squadra di Simonelli, mettendosi in mostra nel corso del ritiro estivo che si svolse sui monti della Sila. Il tecnico giallorosso gli cambiò anche nome, passando dal difficile Mamadou al più pratico ed esilarante "Vicienz" nel corso degli allenamenti. Kanouté è stato sotto contratto col Benevento fino al 2018, passando più volte in prestito nel corso degli anni. In giallorosso ha totalizzato 33 presenze, tra l'altro due le ha registrate in Serie A nei minuti finali dei match con Fiorentina e Atalanta. Per lui sarà la prima volta al Vigorito da avversario.