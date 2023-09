Ecco l'arbitro di Brindisi-Benevento Designato il fischietto del match di lunedì

Sarà Niccolò Turrini della sezione di Firenze a dirigere il match tra Brindisi e Benevento, in programma lunedì alle 20:45. Il fischietto toscano non ha mai diretto la prima squadra giallorossa, ma vanta due precedenti con la Primavera. È un quarto anno in Lega Pro, categoria nella quale ha diretto 35 incontri, caratterizzati da 10 successi interni, 13 pareggi e 12 exploit esterni. Ha concesso 5 rigori ed estratto in 6 occasioni il cartellino rosso.

Nel match tra Brindisi e Benevento sarà coadiuvato dagli assistenti Giuggioli di Grosseto e Zezza di Ostia Lido. Il quarto uomo sarà Giordano di Matera.