Brindisi-Benevento dove si gioca? L'ironia degli ultras giallorossi Lo striscione dei sostenitori sanniti sulla vicenda stadio

Al momento non c'è ancora una sede per Brindisi-Benevento. Una situazione incredibile, a pochi giorni di quello che dovrebbe essere il fischio d'inizio della sfida valida per la quinta giornata di campionato. Gli ultras del Benevento hanno usato la carta dell'ironia, attraverso uno striscione esposto a pochi metri dallo stadio Vigorito, dove si legge: "La nostra soluzione alla vostra incompetenza, primo tempo a Picerno e secondo tempo a Potenza".