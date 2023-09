Benevento, interrotto un lungo digiuno di successi esterni Torna il sorriso in trasferta per la Strega

La vittoria conquistata dal Benevento contro il Brindisi ha permesso ai giallorossi di interrompere un lungo digiuno. Era dall'otto dicembre scorso, infatti, che la Strega non vinceva in trasferta. L'ultimo acuto è stato in casa del Parma, quando la truppa guidata da Cannavaro si impose grazie a un gol di Francesco Forte. Dopo 290 giorni, il Benevento è tornato a sorridere lontano dalle mura amiche, anche se in una categoria diversa.