3 gol in 5 partite: ecco chi ha fatto come Ferrante nell'ultimo ventennio Più che positivo l'approccio dell'attaccante del Benevento alla nuova stagione

L'impatto di Ferrante con il Benevento è stato più che positivo. L'attaccante italo-argentino ha messo a segno tre gol nelle prime cinque partite, risultando sin da subito una delle punte più prolifiche dell'intero girone C di Serie C. Ma chi ha fatto registrare gli stessi numeri con la maglia giallorossa?

Benevento, gli attaccanti più decisivi nelle prime giornate

Il dato analizzato è relativo all'ultimo ventennio. Nella stagione 2005/2006 fu Lorenzo Pinamonte a mettere a segno tre reti nelle prime cinque partite, contro Sansovino, Bellaria e Reggiana. Fece addirittura meglio Gianpiero Clemente nell'esaltante campionato 2007/2008, culminata con la promozione in Serie C1. La punta siciliana realizzò quattro marcature contro Vigor Lamezia, Val di Sangro e Andria. Nella stagione 2010/2011 si registrò l'approccio positivo di Pintori (doppietta al Gela e rete alla Nocerina), così come nell'annata seguente quello di Cia (due gol al Lumezzane e uno alla Reggiana). In Serie A spiccano i numeri di Caprari, con doppietta all'Inter e rete alla Roma all'Olimpico. Non poteva mancare Gianluca Lapadula, autore di una tripletta nel match giocato contro il Cittadella alla quinta giornata della stagione 2021/2022.