Benevento - In cinque sempre presenti, in attesa dei rientri Le certezze di Andreoletti dopo le prime giornate di campionato

Le prime cinque giornate di campionato hanno lasciato intendere quali sono, al momento, le certezze di Matteo Andreoletti. Il tecnico giallorosso ha sempre schierato cinque calciatori: a parte Paleari, si contano Berra, Pastina, Talia e Pinato. Ovviamente le scelte più costanti riguardano la difesa, la quale dopo l'infortunio di Meccariello e l'arrivo di un Terranova non ancora al meglio della condizione, hanno indotto Andreoletti a effettuare delle soluzioni obbligate. Lo stesso Capellini è sempre sceso in campo, a eccezione del derby con la Casertana che ha saltato per squalifica. Bene Talia e Pinato che hanno mostrato un impatto importante, con l'ex Venezia che cresce di partita in partita.

Gli stregoni più utilizzati da Andreoletti

In totale sono venti i calciatori utilizzati dall'allenatore nelle prime cinque giornate. Tra i più presenti anche Benedetti e Ferrante, con quest'ultimo che ha già realizzato tre marcature. Si attendono i rientri degli infortunati che, tra l'altro, non sono mai scesi in campo. I nomi sono di un certo livello: devono ancora esordire Ciciretti, Alfieri, Agazzi, Terranova e Improta, oltre ai vari Rillo, Viscardi e Agnello. Insomma, è un Benevento ancora tutto da vedere ma che nel frattempo ha conquistato l'importante bottino di dieci punti.