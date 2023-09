Benevento, attesa per il big match col Crotone: il programma di lavoro I giallorossi si focalizzano sulla sfida del Vigorito

Cresce l'attesa per il big match di domenica col Crotone. I rossoblu sono reduci dalla vittoria interna col Sorrento, ma non mancano nell'ambiente calabrese dei malumori per le prestazioni offerte dalla formazione guidata da Zauli. Il Benevento quest'oggi riposa, dopo il defaticante di ieri in seguito al match di lunedì col Brindisi. Nella giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana all'Imbriani, così come per venerdì. La rifinitura è in programma sabato pomeriggio, dopo la conferenza stampa di Andreoletti che comincerà alle ore 12, con diretta esclusiva offerta da Ottochannel. Al termine della seduta di sabato, i giallorossi partiranno alla volta di Venticano.

Designato anche l'arbitro del match, si tratta di Sfira della sezione di Pordenone. Gli assistenti saranno Spina di Palermo e Morea di Molfetta. Peletti di Crema ricoprirà il ruolo di quarto uomo.