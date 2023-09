Benevento, superato lo scoglio di settembre: ora un calendario di fuoco I giallorossi sono attesi da sette partite in un mese: sarà un momento importante della stagione

“Facciamo passare settembre”. È stata una frase pronunciata da Carli che a molti è rimasta impressa nella mente. Nel corso della conferenza stampa post-mercato, il direttore tecnico giallorosso aveva messo in risalto le difficoltà che il Benevento avrebbe incontrato nel primo mese di campionato. In effetti, la formazione di Andreoletti è molto lontana dal massimo del proprio potenziale: la condizione fisica non è ancora al meglio, così come l’aspetto di natura prettamente tattica.

C’è da dire che in una situazione del genere, dalla quale c’è solo da migliorare, il Benevento ha ottenuto ben dieci punti sui quindici disponibili. Si tratta di un dato non di poco conto, soprattutto per i motivi esposti poc’anzi. Nonostante la Strega non sia al meglio, con tanti calciatori importanti che devono ancora esordire (Ciciretti, Terranova, Improta, Agazzi, Alfieri), la classifica sorride magari contro i pronostici di coloro che conoscono nel dettaglio le dinamiche nostrane. Facile ascoltare dalla bocca di tanti che il Benevento dovrebbe essere la schiacciasassi del girone, ma chi ha contezza delle dinamiche del club può ben intuire quanto questa affermazione sia eccessiva, nonostante comunque ci sia l’ambizione di fare una grande stagione. Nessun club è reduce da un’annata così travagliata come quella vissuta dal Benevento, così come in pochi hanno subìto dei cambiamenti così radicali caratterizzati da cambi dirigenziali, nella guida tecnica e di calciatori.

Il Benevento è una squadra che deve ancora trovare la giusta quadra, ma se al tempo stesso arrivano i risultati vuol dire che si sta lavorando bene. Andreoletti è consapevole che i miglioramenti devono essere immediati, anche perché il calcio non sempre sa essere clemente. All’orizzonte ci sono tante partite complicate, a partire da quella di domenica col Crotone, che dovranno indurre la Strega a proseguire nel migliore dei modi il percorso di crescita. Il rientro degli acciaccati potrebbe aiutare in tal senso, con il tecnico che comunque si coccola quegli elementi che stanno facendo molto bene e sui quali ha dimostrato di puntare molto, come i vari Ferrante, Talia, Pinato, Karic e Berra, oltre a Paleari.

Il mese di ottobre sarà molto importante per mostrare la crescita del Benevento: in programma ci sono sette gare, tra cui quella di Coppa Italia col Giugliano. Nell'ordine, le avversarie della Strega in campionato saranno Crotone, Cerignola, Picerno, Sorrento, Foggia e Potenza. Un bel banco di prova da superare per fornire ulteriori risposte positive all'intero girone.