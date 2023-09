Evacuo: "Ecco un aspetto che può fare la differenza per il Benevento" Le parole dell'ex attaccante giallorosso ai microfoni di Focus Serie C

Ospite di Focus Serie C, trasmissione di Ottochannel dedicata alla terza serie, Felice Evacuo si è soffermato così sul Benevento Calcio: "Quando si parla dei giallorossi, bisogna esordire nel sottolineare che si tratta di una squadra reduce da una retrocessione, aspetto che a livello mentale non è affatto semplice. In estate si è fatto un lavoro enorme, visto che la società ha smantellato la squadra per poi ricostruirla. C'è da dire che tanti elementi di livello sono rimasti, come i vari Karic, Ciano, Pastina, Improta, Tello e Paleari. Sono calciatori che hanno molto di più sia dal punto di vista fisica che tecnico, quindi questo aspetto alla lunga può fare davvero la differenza".