Crotone, Zauli: "Faccio fatica a commentare dopo il ko col Benevento" Le parole del tecnico calabrese: "I gol dei giallorossi sono stati casuali"

È un Zauli deluso quello che ha commentato la sconfitta del Crotone con il Benevento: "Ci sono state delle lacune nostre sulle palle inattive. Non ho visto questa reazione del Benevento, i gol sono stati casuali".

"Abbiamo giocato bene contro una delle corazzate del campionato. Ci sono degli aspetti positivi, ma parlare di questo dopo una rimonta del genere si fa fatica. Farò di tutto per far sì che la squadra creda nei propri mezzi, ma servono altre cose per portare a casa i risultati. La squadra esce dal campo facendo degli errori, ma non meritando i punti che ha in classifica. Non possiamo pensare che il campionato sia compromesso, ma bisogna migliorare tanto".

"Vitale ha sbagliato. Il suo gol è stato bellissimo. La partita è molto sentita, quindi ha commesso un errore. Non penso che questo abbia coinciso nella rimonta del Benevento".