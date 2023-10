Benevento, Simonetti: "Che emozione la doppietta col Crotone" Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso: "Bella prova da parte di tutti"

È stato l'eroe della serata. Simonetti, autore di due gol, ha commentato così il successo del Benevento contro il Crotone: "Sto provando tanta emozione. Sono stato decisivo in una partita così importante, quindi è stata una bella prova sia da parte mia che della squadra. Non è stato semplice rimontare, dobbiamo festeggiarla stasera e da domani pensiamo alla prossima".

"L'arrivo a Benevento? È stata una scelta forte. Il direttore non lo conoscevo, ma ciò che ha fatto in passato parla per lui. Si è fatto tutto alla fine, mi piaceva entrare in una società forte che vuole riscattarsi".