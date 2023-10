Compleanno Vigorito, gli auguri del Benevento Calcio Il messaggio del sodalizio giallorosso al massimo dirigente

Il Benevento Calcio ha celebrato, attraverso i propri social, il compleanno del presidente Vigorito. È un messaggio sentito quello pubblicato dal club, al quale si accoda tutta la realtà editoriale di Ottochannel e Ottopagine, della quale Vigorito è l'editore.

"Il 77 è il numero atomico dell’Iridio, il metallo ritenuto in natura come il più resistente alla corrosione. E c’è qualcosa che non si è mai consumato, come fosse il primo giorno: il suo amore per questi colori, i nostri. Oreste Vigorito ha la stessa smodata passione, come nei giorni in cui col fratello Ciro raccoglieva la grande sfida del pallone. “Questo non è calcio, questo è amore”: così salutava la curva in una notte di mezza estate, che era tutt’altro che un sogno. Era un nuovo inizio. Perchè Oreste Vigorito e il #Benevento sono una storia che si rigenera, che si mischia tra le pagine di storia scritta e quella ancora da condividere. "Il lavoro duro batte il talento, se il talento non lavora duro”. Nel caso di specie, con questo talento e questa voglia instancabile di lavorare, non c’è gara per nessuno. Buon compleanno Presidente #Vigorito, da tutto il popolo della Strega.